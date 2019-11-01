عاجل.. أول تعليق لـ "أحمد فلوكس" على شائعة القبض عليه لتهربه من أداء الخدمة العسكرية

عبر الفنان أحمد فلوكس، عن دهشته إزاء الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول القبض عليه لتهربه من أداء الخدمة العسكرية.

عبر الفنان أحمد فلوكس، عن دهشته إزاء الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول القبض عليه لتهربه من أداء الخدمة العسكرية.

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منه

يذكر أنه بعد نجاح دور الفنان أحمد فلوكس، في فيلم "الممر"، أثار مشهد استشهاده رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبح مستخدمي السوشيال ميديا يقومون بنشر صور من تكريماته عن دوره فى الفيلم، ويعلقون على الصور بتعليقات كوميدية، وصارت هذه الصور تستخدم ك"كوميكسات ساخرة" بشكل كبير خلال الأيام الماضية.





تعليقات الجمهور

حيث علق أحد متابعيه قائلا:"معاكي الشهيد أحمد فلوكس من حرب الاستنزاف، وصلتوا لحد فين في النصوص".





وعلق آخر قائلا:" الناس اللى عمالة تتريق على الفنان احمد فلوكس وتقول دا مُحدث حرب ومُحدث افلام حربية، ياريت مننساش إن دى مش أول حرب خاضها الفنان أحمد فلوكس من كام سنة كان بيحارب بقع جيرية ف الحمامات".





كما علق أحد متابعيه قائلا:" مازال الشهيد أحمد فلوكس يتجول في المدارس بنفسه حتي الآن" .





وعلق أحد متابعيه قائلا:"لأ ده احنا نشيل النسر ونحط أحمد فلوكس بقى.





وعلق أحد متابعيه قائلا:" ناس بتهاجم أحمد فلوكس و بيتريقوا و بيقولوا "فلوكس صدق نفسه إنه شهيد بجد و بيلف على المدارس"، اللى عمله فلوكس نموذج لفنان محترم جسد شخصية رجل من أبناء الجيش المصري دافع عن أرضه و وطنه، فلوكس زار المدارس بصفة إن الفن من أهم القوى الناعمه المؤثره على تشكيل وعي الشباب،و خصوصا إن الجيل ده هو من يستمع إلى أغانى المهرجنات و منهم من يتخذ بطل أفلام البلطجة و المخدارت قدوة،فلوكس جسد و عاش الحالة اللى كل مصري عاشها و هو يشاهد الفيلم، تحية لكل من يبدع في مجاله، وتحية لمن وجه الدعوة لافتتاح قرية دار السلام".





وعلق آخر قائلا:" يعني أحمد فلوكس السنه اللي جايه هيطلع مع جيهان السادات و يكشفولنا اسرار جديده عن حرب أكتوبر ٧٣؟".





فيلم الممر

يشار أن فيلم" الممر"من بطولة كلا من :أحمد فلوكس، أحمد عز، أسماء أبو اليزيد، أحمد رزق، محمد الشرنوبى،محمود حافظ، نور محمود، إياد نصار، محمد فراج، وضيوف الشرف بالفيلم هم :هند صبرى، حجاج عبد العظيم، شريف منير، انعام سالوسة،والفيلم تم عرضه بالسينمات فى ماراثون عيد الفطر الماضى، وعرض على شاشات التلفزيون فى احتفالات نصر أكتوبر.



