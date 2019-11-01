خاص - "الفجر الفني" ينفرد بنشر تفاصيل فيلم زياد برجي الجديد "يوم اي يوم لاء" (صورة)





الفجر الفني

"يوم إيه ويوم لاء"



منتج منفذ رائد سنان

زياد برجي يحقق نجاحًا كبيرًا في فيلم المهراجا







يواصل النجم اللبناني زياد برجي، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "يوم إيه ويوم لاء"، وتشاركه البطولة الفنانة باميلا الكيك، ولقد انفرد الفجر الفني بمعرفة التفاصيل الكاملة عن الفيلم،وعلممن مصدر مقرب من زياد برجي، أنه قد انتهى من تصوير أكثر من 80% من مشاهده بالفيلم، ولكنه سيضطر إلى توقيف التصوير هذا الأسبوع، لأنه سيتوجه إلى ألمانيا لإحياء حفل غنائي هناك، على أن يستكمل التصوير بعد عودته إلى لبنان، وسيتبقى له أسبوع واحد فقط وينتهي من تصوير مشاهده.وأضاف المصدر، أن "يوم إي يوم لاء" ينتمي لنوعية الأفلام الإجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب كبيرة، ولكن الشاب من عائلة تقليدية وعلى النقيض، فإن الفتاة متحررة، وتعاني من فوبيا الزواج، ولديها مخاوف كثيرة من خوض هذه التجربة، ولذلك قرر كلًا منهما أن يتزوجا ولكن "يوم إي يوم لاء" وسط أحداث كوميدية.وكشف أن الفيلم تم تصويره في مناطق متفرقة في لبنان، ومن المقرر كما عودنا زياد برجي في أفلامه، تقديم أغنية جديدة خلال مشاهد الفيلم، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا.وأكد المصدر أن فيلم "يوم إي يوم لاء" من المقرر أن يتم طرحه في دور العرض السينمائية، خلال فترة عيد الميلاد المجيد.جدير بالذكر أن فيلم يوم إي يوم لاء، من تأليف رافي وهبي، ومن إخراج نبيل لبس،ومن بطولة: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ونخبة كبيرة من النجوم اللبنانيين.وكان زياد برجي قد حقق نجاحًا كبيرا في آخر أعماله السينمائية المهراجا، وحظي يإعجاب عدد كبير من الجمهور.