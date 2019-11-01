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تفاصيل طرح أول هاتف محمول مصري في أسواق أوروبا (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف محمد عبد العظيم، مدير تسويق شركة "سيكو مصر"، المصنعة لأول هاتف محمول مصري، تفاصيل طرح أول هاتف محمول مصري في أسواق أوروبا خلال أيام، قائلًا إنهم استطاعوا أن يحصلوا على ثقة المواطن المصري بالتدريجي، وبدأوا أن يصدروا إلى دول الخليج، وبعدها توجهوا إلى الدول الإفريقية، ثم إلى الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن نسب المبيعات مرضية جدًا، وأن الخطوات تسير بالتدريج مثل أي منتج مصري.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنهم تقبلوا بعض التعليقات على تصنيع أول هاتف محمول مصري بشكل رحب، لافتًا إلى أنها شيء طبيعي وخاصة في مجال معقد مثل الإلكترونيات.

وتابع: "نركز على شرائح محددة في استهدافنا لصناعة الهاتف المحمول، الجودة هي رقم واحد بالنسبة إلينا، ثم السعر، ثم خدمات ما بعد البعد سواء الصيانة أو توافر قطع الغيار"، مشيرًا إلى أنهم لديهم مراكز خدمة عملاء في دول الخليج، وكذلك سيكون هناك مراكز خدمات عملاء في دول إفريقيا والدول الأوروبية، مؤكدًا أنهم يعملون وفقًا للمعايير العالمية.
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