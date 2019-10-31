أخبار الكره المصرية اليوم الخميس 31 أكتوبر.. بيراميدز يستهدف نجم الأهلي.. والزمالك يتحدث عن استعادة كهربا

شهدت الكرة المصرية اليوم الخميس 31 أكتوبر، العديد من الأخبار الهامة والتى تعد أبرزها، رفض الأهلي رحيل نجم الفريق ودعم ترك آل الشيخ لنجم القلعه الحمراء وأيضا رغبة الزمالك في تدعيم وسط الملعب، ويكشف "الفجر الرياضي" عن نوقف منتخب كينيا من مواجهة منتخب مصر يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.





كينيا تكشف لـ"الفجر الرياضي" موقفها من مواجهة مصر

كشف مدير إتصالات المنتخب الكيني، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة منتخب مصر يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.





وأكد كين أوكاكا مدير إتصالات المنتخب الكيني، أن منتخب بلاده سيأتي لمصر لمواجهة مصر ولا نيه للإنسحاب من التصفيات بعدما تحدثت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية عن رغبة الاتحاد الكيني بعدم لعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بسبب عدم وجود أموال لدي الاتحاد لنقل المنتخب.





الزمالك يسعي للتعاقد مع نجم وادى دجلة

يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد الإصابات التي يعانى منها النادي في تلك المركز بعد تعرض محمود عبد العزيز ، مما يجعل التدعيم في والوسط ضروريا للجهاز الفنى للقلعة البيضاء والذي يقوده فنيا الصربي ميتشو سريدوفيتش.





ويفكر الأبيض في التعاقد مع لاعب وادي دجلة محمود عبد العاطى لاعب الوسط المتألق خلال الموسم الماضي، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





الزمالك يتحدث عن كهربا

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف إدارة الزمالك بشأن لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي وعودته من جديد إلى الأبيض.





وصرح المشرف علي الكرة في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك لم يحاول إعادة كهربا كما تردد ولم يجروا أي اتصالات معه في الفترة الماضية من أجل إقناعه بالعودة كما تردد.





وأضاف "إذا أراد كهربا العودة للزمالك لا مشكلة وباب النادي مفتوح، لا يصح أن أي لاعب يريد تعديل عقده يهرب ولم يستمر في تعاقده مع نادي الزمالك".





ترك آل الشيخ يدعم نجم الأهلي على طريقته الخاصة

دعم ترك آل الشيخ مالك رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والذى يعانى من إصابة خلال الفترة الماضية، مما جعلته يتغيب عن الملاعب لفترة.





ونشر ترك آل الشيخ فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع مؤمن زكريا وكتب :"الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه، ومن هنا يطلع لامريكا ان شاءالله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله، السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".





ونشر أيضا ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسبانى، صورة له مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية، قائلاً : "شرفتنا يا بطل".





بيراميدز يريد ضم نجم الأهلي

مازال نادي بيراميدز يريد التعاقد مع نجم النادي الأهلي وقائد منتخب مصر أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوفه، خاصة إن اللاعب ينتهي تعاقده مع الأهلي الصيف القادم.





وكان أحمد فتحي نجم الأهلي قد كشف خلال حديث تليفزيوني، في ملعب أون، أن بالفعل تلقي عرض لضمه من بيراميدز قبل مباراة السوبر السابقه بين الأهلي والزمالك ولكنه رفض.





ويسعي الأهلي وإدارة الكرة لتجديد عقد أحمد فتحي قبل الصيف القادم ومعه ثنائي نجوم الفريق شريف إكرامى وحسام عاشور.