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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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شبورة - صورة أرشيفية
شبورة - صورة أرشيفية
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الموافق 1 نوفمبر 2019 في صمر، حيث توقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد في النهار ومائل للبرودة بالليل.

الارصاد تحذر من الشبورة المائية في طقس اليوم الجمعة 1/11/2019

وقالت الأرصاد إن الرؤية تقل صباح اليوم على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مدن ومحافظات مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2027
شبين الكوم1926
طنطا1926
دمنهور1725
الإسكندرية1625
بلطيم1625
مطروح1626
السلوم1727
سيوة2128
بورسعيد2125
دمياط2025
الزقازيق1826
الإسماعيلية1627
السويس1726
العريش1825
رفح1624
رأس سدر1828
نخل1323
نويبع2228
طابا1824
كاترين722
الطور1727
شرم الشيخ2329
الغردقة2031
مرسى علم2129
الفيوم1928
بني سويف1828
المنيا1727
أسيوط1628
سوهاج1528
قنا1629
الأقصر1730
أسوان1731
أبو سمبل1832
الوادي الجديد1931
شلاتين2130
أبو رماد2129
حلايب2327
رأس حدربة2227

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية
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