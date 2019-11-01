حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مصر





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الموافق 1 نوفمبر 2019 في صمر، حيث توقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد في النهار ومائل للبرودة بالليل.





الارصاد تحذر من الشبورة المائية في طقس اليوم الجمعة 1/11/2019





وقالت الأرصاد إن الرؤية تقل صباح اليوم على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





درجات الحرارة اليوم الجمعة 1/11/2019 في مدن ومحافظات مصر





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر:





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 27 شبين الكوم 19 26 طنطا 19 26 دمنهور 17 25 الإسكندرية 16 25 بلطيم 16 25 مطروح 16 26 السلوم 17 27 سيوة 21 28 بورسعيد 21 25 دمياط 20 25 الزقازيق 18 26 الإسماعيلية 16 27 السويس 17 26 العريش 18 25 رفح 16 24 رأس سدر 18 28 نخل 13 23 نويبع 22 28 طابا 18 24 كاترين 7 22 الطور 17 27 شرم الشيخ 23 29 الغردقة 20 31 مرسى علم 21 29 الفيوم 19 28 بني سويف 18 28 المنيا 17 27 أسيوط 16 28 سوهاج 15 28 قنا 16 29 الأقصر 17 30 أسوان 17 31 أبو سمبل 18 32 الوادي الجديد 19 31 شلاتين 21 30 أبو رماد 21 29 حلايب 23 27 رأس حدربة 22 27