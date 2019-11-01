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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1/11/2019

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بقوته ليصبح التغير في أسعار الصرف محدودة جدًا خلال الفترة الأخيرة، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الجمعة

متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0908 جنيهًا للشراء 16.1908 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصر
جنيه إسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة في مصر
فرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
100 ين ياباني 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة
ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
دينار كويتي 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة
درهم اماراتى 4.3808 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
اليوان الصيني 2.2846 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0908

16.1908

يورو

17.9618

18.0657

جنيه إسترليني

20.8618

20.9866

فرنك سويسري

16.2995

16.4074

100 ين ياباني

14.8741

14.9707

ريال سعودي

4.2902

4.3173

دينار كويتي

53.0368

53.3840

درهم اماراتي

4.3808

4.4084

اليوان الصيني

2.2846

2.2992



أسعار العملات الأجنبية عالميًا:

سجل سعر الجنيه الإسترليني أكبر شهر من المكاسب في 10 سنوات ، ليسجل 1.29 دولار بدعم من هدوء الأوضاع حول صفقة البريكست.

وصعد الجنيه الاسترليني أمام اليورو 0.4 بالمئة إلى 86.10 بنس لليورو.

وتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل اليورو 1.1159 دولار.

وانخفضت أسعار الدولار مقابل الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة ليتراجع إلى 108.18 ين، وانخفض أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2960 دولار.



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