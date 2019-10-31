في بيان رسمي.. رانيا علواني تؤكد احترامها لقرارات مجلس الأهلي

اكدت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على احترامها الكامل لقرارات المجلس التي يتم اتخاذها منذ تولي رئاسة النادي في الفترة الماضية.

وقالت رانيا علواني في بيان أصدرته اليوم الخميس: "تشدد رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه."







ونشرت علواني بيان أصدرته اليوم الخميس جاء فيه:

تؤكد د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.









كما تشدد د. رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه، كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شأن يخص النادي الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي.



