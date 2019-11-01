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اشتباكات مسلحة وحوادث متعددة.. "الصعايدة" يحتفلون بعيد الرعب على طريقتهم الخاصة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تشهد نهاية شهر أكتوبر، احتفال العديد من دول العالم بعيد "الهالوين"، في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، فيما تمنحه بعض الدول الأوروبية إجازة رسمية لمواطنيها، كما أنها برزت في الآونة الأخيرة احتفال عدد من المواطنين في مصر بعيد "الرعب".

فيما تهكم عدد من المواطنين في محافظة قنا، باحتفالات المواطنين بعيد الرعب، مشيرين الى أن المحافظة تحتفل بالهالويين بطريقتها الخاصة من اشتباكات مسلحة وإطلاق أعيرة نارية، مما يثير الرعب في نفوس الجميع.

ولقد شهد اليوم الخميس، العديد من الأحداث حيث أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والشوم، في مركز دشنا بقنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد إصابة عبد الرحمن بكرى عفيفي، 18 عامًا، طلق ناري بالبطن، وبشير حماده محمد، 39 عامًا، طلق نارى بالركبه اليسرى، ومحمد بكرى عفيفي، 31 عامًا كسر بالذراع الايمن، ومنصور محمد عفيفى54 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين.

تم نقل المصابين لمستشفى فاو بدشنا، وقنا العام، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كما لقى عامل مصرعه، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب تروسيكل، بالقرب من مدخل قرية الشيخ علي، بطريق نجع حمادي الصحراوي الغربي، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع صابر جعفر عبد اللاه حسين، 26 عامًا، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق الصحراوي الغربي، بنجع حمادي.

تم نقل الجثة لقنا العام، كما تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
فيما لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بقرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع محمد أحمد فهمي، 19 عامًا، في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية المراشدة بقنا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الوقف المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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