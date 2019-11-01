الافتاء تحتفل بالمولد النبي: "أهلا بأنوار ربيع الأول" (فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، فيديو يتناول فضل شهر ربيع الأول بعنوان "أهلا بأنوار ربيع الأول".





حيث أوضح "الفيديو"، أن شهر ربيع الأول شهر رفع الله قدره، وأعلى شأنه بميلاد سيد المرسلين، وإمام المتقين سيدنا محمد –صل الله عليه وسلم-، حيث أن قدوم هذا الشهر كل عام يذكرنا بالرحمة المهداة، فإذا ذكرت الشهور فحيا على ربيع الأول، وإذا ذكرت الأيام فحبذا يوم الإثنين.



