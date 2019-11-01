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الافتاء تحتفل بالمولد النبي: "أهلا بأنوار ربيع الأول" (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، فيديو يتناول فضل شهر ربيع الأول بعنوان "أهلا بأنوار ربيع الأول".

حيث أوضح "الفيديو"، أن شهر ربيع الأول شهر رفع الله قدره، وأعلى شأنه بميلاد سيد المرسلين، وإمام المتقين سيدنا محمد –صل الله عليه وسلم-، حيث أن قدوم هذا الشهر كل عام يذكرنا بالرحمة المهداة، فإذا ذكرت الشهور فحيا على ربيع الأول، وإذا ذكرت الأيام فحبذا يوم الإثنين.

وقد قال الله تعالى "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (164)"، فما أعظمها من مناسبة كريمة عم بها النور.
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