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إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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توجه فريق الإغاثة بمدير التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، اليوم الخميس، بقيادة أمام فوزى مدير المديرية، وكيل المديرية ومسؤول الإغاثة بالمديرية، مدير إدارة غرب الاجتماعية، ومدير اداره العامريه الاجتماعية، حيث تم زيارة عدة أماكن منها مكان العقار المائل برج الجاسر بمنطقة غرب اسكندرية، المكون من ١٦ طابق بعدد ٣٢ شقة.

وأصدر أمام فوزى مدير المديرية، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى وإنشاء معسكر إيواء بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، ومديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وتم التوجه لأماكن إنشاء المعسكر ومتابعة الإعدادات تحسبا لأي إخلاء يتم في المنطقة ووفقا لما يرد من تعليمات.

كان حذر حي غرب الإسكندرية، جميع المواطنين من شراء أي وحدات سكنية في العقارات المخالفة، والتي تم بناؤها بدون تراخيص وغير مطابقة للمواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والارتفاعات المحددة والتي تهدد حياة الجميع.

وقال الحي في بيان له، إن شراء أي وحدة بمثل هذه العقارات سيأتي بعواقب وخيمة، والانسياق بشراء تلك الوحدات السكنية المخالفة، والتي يتم الترويج لها بأسعار منخفضة، علمًا بأن جميع تلك العقارات صادر لها قرارات بالإزالة، والمخالفات تشكل خطر على الأرواح والعقارات المجاورة والسكان والمارة.

وتابع الحي: أن تلك المخالفات العقارية تشكل ضعط كبير على المرافق العامة وتسببت في انقطاع المياه والكهرباء عن المباني المرخصة وطفح للصرف الصحي بالشوارع.

وأهاب الحي بالمواطنين بعدم التعامل مع المقاولين المخالفين حفاظًا علي أموالهم، والمظهر الحضاري والجمالى للمحافظة.
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
إنشاء معسكر إيواء لمتضرري عقار الورديان المائل بالإسكندرية (صور)
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