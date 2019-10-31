خالد جلال ينعي لاعب السيرك " أحمد كمال" بكلمات مؤثرة

ظهروه في التلفزيون



ظهر كمال في لقاء خاص به قديماً عبر قناة "السيرك القومي" على " "اليوتيوب "، وقال رسالة في ذكرى وفاة الفنانة محاسن الحلو وهي " العظماء لا يتكروو وعيلة الحلو هم من مؤسسين السيرك وان محاسن تاريخ وكانو يسمونها في جيلها "المرأة الحديدية" ، لأنها كانت باب أي وزير باب أي مسؤل قدامنا حتى باب رئيس الجمهورية، وكانت شخصية قوية جداً وعندها روح عالية جداً ، وهي اللي مجوزاني كانت بتلح عليا كتير جداً ، كانت بتتصرف معانا كأم كنا كلنا ولادها وإخواتها وهي كانت بصراحة مثال للإنسان المحترم ،كانت محترمة وجميلة وخبيرة كانت فنانة شاملة في كل شئ، وكانت جميلة جداً جداً جمال لا يوصف وهي في قلوبنا كلنا " .

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والعاملين بالقطاع لاعب السيرك الفنان "أحمد كمال"، الذى توفى منذ قليل ، ورحل عن عمر يناهز ٥٦ عاما، بسبب إصابته بغيبوبة سكر .وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي: "إننا فقدنا فناناً له تاريخه الفني المشرف بالسيرك القومى، وأخلاصه في عمله وقاد شعبة السيرك المسرحي ليتجول بها في العديد من محافظات مصر وحققت نجاحا كبيرا " .يذكر أن كمال، قدم العديد من فقرات السيرك المختلفة طوال تاريخه الفني، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر" أكروبات ضاحكة، والنينجا، والقذف بالأيدى، واستعراض الكلب الضاحك"، وتولى منذ عدة سنوات منصب مدير شعبة السيرك المسرحى بالسيرك القومى، أحد الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة .