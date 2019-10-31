عودة المتظاهرون إلى الشوارع بعد كلمة الرئيس اللبناني





بعد أن القى الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلمة له مساء اليوم الخميس، في الذكرى الثالثة لانتخابه، أعتبر المعتصمون أن الكلمة لم تلب مطالبهم؛ فعادوا إلى الشارع اللبناني بقطع الطرقات بواسطة الإطارات المشتعلة في عدد من المناطق.





وقام المحتجون بطع الطريق بالكامل عند إشارة الجميزة الصيفي في بيروت، وفي جسر الرينغ، واوتوستراد خلدة في الاتجاهين، وفي الشمال قطع الطريق عند مفرق في الياس بالاطارات المشتعلة، وقطع الطريق في برجا والناعمة، حسب ما نقل موقع "جنوبية" اللبناني.





وخرجت مظاهرات حاشدة من ساحة إيليا في مدينة صيدا، بعد كلمة الرئيس اللبناني، وجابت شوارع المدينة وسط هتافات تدعو إلى مواصلة التحرك.