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القناة يستأنف تدريباته استعداداً لجمهورية شبين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته مساء الخميس استعدادا لمواجهة جمهورية شبين في الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والمقرر لها يوم الاثنين المقبل علي ملعب القناة بالاسماعيلية.

وبدء التدريب بمحاضرة من حمزة الجمل في الملعب طالب فيها لاعبيه بضرورة المحافظة والاستمرارية علي الفوز بعد الفوز الأول للفريق علي المريخ الثلاثاء الماضي بالجولة الثانية من الدوري واخد الفوز حافز للفريق علي مواصلة الأداء والنتائج الجيدة

واضاف حمزة الجمل الدوري لازال في بداياته ولابد من الاجتهاد من كل لاعب لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للمباريات وعبر عن رضاه التام عن لقاء المريخ السابق وعن تنفيذ اللاعبين للخطة الموضوعة وشدد علي ضرورة التفاف وتكاتف اللاعبين جميعا مع بعضهم البعض

يذكر أن الفريق تعادل في أولي جولات الدوري مع النجوم بدون أهداف بملعب القناة

وكانت نتيجة مواجهات الفريقين القناة وجمهورية شبين الموسم الماضي في الدور الأول فاز القناة بهدف نظيف وفي الدور الثاني فاز القناة بهدفين مقابل هدف علي ملعب جمهورية شبين

ويقود القناة جهاز فني مكون من : حمزة الجمل مدير فني، محمد حمص مدرب عام، ابراهيم ايكا مدرب، محمد نسيم مدرب حراس مرمى، محمد صادق مدير اداري، مرسي السيد مدير تنفيذي، جمال مطر اداري، بدر ابراهيم اداري، سمير عيد، د عمر حسن طبيب، د محمود سعيد طبيب، ايهاب السيد اصابات، محمد عبد القادر تدليك، وليد سلام تدليك.
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