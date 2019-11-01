شاهد.. كيف احتفلت رانيا يوسف بالهالوين (صورة)





آخر أعمالها



على صعيد أخر تقوم الفنانة رانسا يوسف بتصوير مشاهد فيلم "صندوق الدنيا" .



أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم "صندوق الدنيا" حول عدد من الحواديت والقصص وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.



فيلم " صندوق الدنيا " بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.



بدأت الفنانة رانيا يوسف في بداية حياتها كعارضة أزياء ، ثم بدأت بأدوار صغيرة على شاشة التليفزيون .



قدمت رانيا يوسف اول عمل لها في مسلسل " العقاب"، كما شاركت الفنانة رانيا يوسف في العديد من المسلسلات منها عيون القلب ، السبع ورايا ، خطوط حمراء ، موجة حارة ، حرب الجواسيس ، أهل كايرو ، طاش ما طاش ، العطار وسبع بنات ، مجنون ليلى ، حارة ، كلمة حق ، عروس البحر.



وقدمت الفنانة رانيا يوسف العديد من الأفلام منها صرخة نملة ، هو في كدة ، ريجانا ، كبارية ، زهايمر ، النيل ، الكاشي ماشي ، الناجون من النار، واحد صحيح.





نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور لها خلال احتفالها بالهالوين عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" .وعلقت الفنانة رضوى الشربيني على هذه الصور قائلة : Happy Halloween"كما علق عليها أحد المتابعين قائلآ: "‎إنتي إنسانه جميلة وعسل قوي".