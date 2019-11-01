رئيس تشريعية البرلمان: الشعب المصري استطاع إثبات قوته وإرادته على مر العصور

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن خبرة مصر السياسية تعود لأكثر من 7 آلاف عام، لافتًا إلى أن المصريين هم من اختاروا الملك محمد علي زعيما وقائدا للبلاد، مما ساهم في إنشاء مصر الصناعة والعسكرية الحديثة.









وأشار "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن الشعب المصري قوي وذو إرادة، واستطاع إثبات ذلك على مر العصور؛ خاصة في وجود زعامة وشخصية قائدة علي رأس الدولة مثلما حدث خلال عهد محمد علي.





وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن كل المؤسسات المصرية تعمل اليوم علي بناء دولة ديمقراطية قوية.



