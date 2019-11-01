Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس تشريعية البرلمان: الشعب المصري استطاع إثبات قوته وإرادته على مر العصور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن خبرة مصر السياسية تعود لأكثر من 7 آلاف عام، لافتًا إلى أن المصريين هم من اختاروا الملك محمد علي زعيما وقائدا للبلاد، مما ساهم في إنشاء مصر الصناعة والعسكرية الحديثة.


وأشار "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن الشعب المصري قوي وذو إرادة، واستطاع إثبات ذلك على مر العصور؛ خاصة في وجود زعامة وشخصية قائدة علي رأس الدولة مثلما حدث خلال عهد محمد علي.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن كل المؤسسات المصرية تعمل اليوم علي بناء دولة ديمقراطية قوية.

Advertisements

أخبار تهمك

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ نصف ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ يوم

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

06:02 ص

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

08:37 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status