"الدميري" يحصل على جائزة التميز الحكومي.. وأحياء المعادي ومصر الجديدة الأفضل

حصل العميد مهندس أحمد محمد عبدالرحمن الدميري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بديوان محافظة القاهرة، على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي عن فئة المدير العام.





جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، بمركز المنارة للمؤتمرات، مساء اليوم الخميس، والذي سلمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، وبحضور وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.





كما حصل كلا من حي المعادي على المركز الثاني، وحي مصر الجديدة بالمركز الثالث عن فئة الأحياء.







