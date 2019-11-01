"سلام يا أبو الرجولة".. ضباط قنا ينعون رئيس مباحث قوص

"في ذمة الله ياصاحبى ويا أبو الرجولة".. "سلام يا أبو الأدب"، بتلك الكلمات، ودع ضباط مديرية أمن قنا، استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوب محافظة قنا، أثناء حملة لضبط خارجين عن القانون.





ونعى العديد من الضباط الشهيد، بكلمات منها سلام يا أبو الرجولة، وربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا شهيد وربنا يصبر أهلك وزوجتك على فراقك ونحتسبك شهيد عند الله ويبقي سلم لنا على كل الأخوات أحمد عبدالفتاح ومحمد همام وكل الرجالة اللى بنفتخر أنها في يوم كانت أصدقائنا.





فيما نعي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والآسي استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص، بمحافظة قنا، وإصابة أمين شرطة وغفيرين اثناء حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بمركز قفط.





وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين.





وأكد المحافظ على الدور الوطني الذي يبذله جهاز الشرطة وما يقدمونه من تضحيات وشهداء ضاربين نموذجا ومثالًا في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.





فيما تشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، منذ قليل.





وأمرت الأجهزة الأمنية بعمل تشكيلات أمنية لرصد تحركات المطلوبين أمنيًا، والمتهمين في واقعة استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوب محافظة قنا، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.





وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا، يفيد استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بعد إصابته بطلقات نارية، في حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط.



