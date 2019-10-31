أخبار الكرة العالمية اليوم الخميس: باريس يستعد لصفقة القرن.. برشلونة يتفق مع بديل فالفيردي

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الخميس 31 أكتوبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة أبرزها اقتراب باريس سان جيرمان من ضم صفقة القرن واتفاق برشلونة مع بديل فالفيردي وغيرها من الأحداث الهامة.





أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم





صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز





دخل مهاجم جديد دائرة ترشيحات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات لتعويض الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق.





وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





صفقة القرن الحقيقية.. هل يفعل باريس سان جيرمان ويقهر ريال مدريد ؟





حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وجهته القادمة عقب انتهاء عقده مع الفريق في موسم 2022 القادم.





وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن رونالدو قد يعود إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى في ظل اهتمام النادي بالتعاقد معه.





وأكدت الصحيفة أن رونالدو قد ينضم إلى نادي باريس سان جيرمان كخيار ثاني نظرا لأن اللاعب يريد اللعب لفريق قوي عقب رحيله عن يوفنتوس ليتمكن من المنافسة على دوري أبطال أوروبا.





أخبار الرياضة العالمية اليوم





تصرف غريب من بيل يثير القلق في ريال مدريد





كشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن كاميرات التلفاز التقطت صورة أثناء قيام بيل بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وليجانيس أمس الأربعاء في الدقيقة 80.





وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد ريال مدريد تمنع رحيل أي لاعب مستبعد عن ملبعب المباراة قبل إنتهائها وبالتالي خضع جاريث بيل للتحقيق معه وسيتم فرض عقوبة عليه.





هل يصبح بيكيه رئيس لبرشلونة؟





تحدث جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية توليه رئاسة النادي في يوم من الأيام عقب إعتزاله لعب كرة القدم نهائيا.





ورد بيكيه على أنباء توليه رئاسة برشلونة في قائلا: "‏رئاسة البارسا؟ لا أرى نفسي رئيسا للبارسا قريبا ، ولا بالمستقبل القريب، أريد الإستمتاع بعد الإعتزال بأعمالي التي بنيتها".





برشلونة يحدد بديل أومتيتي في الشتاء





حدد نادي برشلونة الإسباني بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق ليضمع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.





أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم





برشلونة يتفق مع بديل فالفيردي





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيام نادي برشلونة بالتعاقد مع بديل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق ليستعد الجماهير لمفاجأة في الفترة القادمة.





وأكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة اتفق مع مارسيلو جالاردو مدرب نادى ريفر بليت ليتولى مهة تدريب الفريق في الموسم القادم.





وأشارت التقارير إلى أن فالفيردي سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الحالي إذا لم يفز النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل "المايسترو"





وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.





كما ذكرت الصحيفة أن مودريتش يريد الرحيل عن ريال مدريد بسبب قلة مشاركاته وعدم اعتباره كخيار أساسي في الفريق ليصبح رحيله مسألة وقت فقط سواء في الشتاء أو الصيف.





ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لضم نجم ليفربول





كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير نادي ليفربول الأيسر خلال فترة الصيف.





وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم أندرو روبرتسون ليكون البديل المستقبلي المناسب للبرازيلي مارسيلو ظهير الفريق عند رحيله عن النادي.





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عقبة كبيرة ستعطل ريال مدريد عن إنهاء صفقة روبرتسون وهي المبلغ المالي الضخم الذي سيطلبه نادي ليفربول.





