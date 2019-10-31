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طالب بجامعة عين شمس يمثل مصر في مسابقة لأمن المعلومات بأسبانيا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:02 م
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هيثم النشار
هيثم النشار
أحمد الشيخ
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فاز الطالب هيثم النشار من جامعة عين شمس ببطولة "Secure'IT Cup" في نسختها المحلية المصرية ، ليتم توجيه دعوة له للمشاركة في الجولة الأخيرة من "Secur’IT Cup" التي ستعقد في لشبونة يومي 4 و5 ديسمبر 2019.

وفاز النشار بمشروع  في فئة تعلم الآلات في الأمن الرقمي لينال منحة قدرها 1,500 دولار لتطوير إثبات استثنائي لنموذجه من أجل المرحلة التالية من المشروع. كما تلقى

 
واقامت شركة كاسبرسكي  هذا العام بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس مسابقة "Secure'IT Cup" واستقطبت المنافسة بعضًا من أذكى الطلبة المصريين وأكثرهم طموحًا من المهتمين بالمساهمة بأفكارهم ومهاراتهم في بناء عالم رقمي آمن. وتهدف هذه المسابقة العالمية التي تقام في عدد من البلدان لتقديم الدعم للطلبة الطموحين للعمل على أفكار مبتكرة في مجال الأمن الرقمي من أجل خلق مستقبل آمن.

 
وأذهل  النشار الحكام بإبداعه وقدراته الاستثنائية في حلّ المشكلات عبر تطوير مشروع كان قادرًا على التخفيف من وطأة التحديات التي تواجهها الأمن الرقمي. 

وفاز كريم سليم وحسن مصطفى رشدي  بالمركز الثاني بمشروع في فئة الأمن المالي  وتلقوا منحة قدرها 500 دولار.
 

وهنّأت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، الفائزين في المسابقة، قائلة: "إن مثل هذه الفعاليات قادرة على مساعدة الطلبة على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل أن يصبحوا قادة خبراء في مجال الأمن الرقمي".

وتابعت: " يعد الأمن الرقمي سببًا رئيسًا للقلق وينبغي للمعنيين إيلاؤه اهتمامًا كبيرًا، ونحن سعداء بالتعاون مع كاسبرسكي في هذه المبادرة التي تتيح للطلبة الفرصة لوضع ما تعلّموه في فصولهم الدراسية موضع التطبيق".

وأعرب خالد محمد مدير كاسبرسكي في مصر، عن تطلعه إلى رؤية ما سيكون في جعبتهم خلال المسابقة الختامية في لشبونة، قائلاً: "بدأت كاسبرسكي هذه المسابقة بقصد منح الشباب الفرصة السانحة والأرضية المناسبة للمساعدة في إعادة تعريف مجال الأمن الرقمي، وقد تفوّق الفائزون في المسابقة المصرية على أنفسهم وأثبتوا أنه بمبادرة من هذا القبيل تصبح لديهم فرصة واعدة لتعزيز قدراتهم الإبداعية من أجل حلّ مشاكل الأمن الرقمي المعقدة".

 
المسابقة أقيمت في 29 أكتوبر في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، واستضافت طلبة من عدة جامعات مصرية تراوحت أعمارهم بين 18 و26 عامًا. 

وعرض المشاركون حلولًا إبداعية من شأنها المساعدة في التصدي للتهديدات الإلكترونية في الفئات التالية: الأمن المالي، وتعلم الآلات في الأمن الرقمي، وأمن المركبات.

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