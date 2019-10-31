أخبار ريال مدريد: الريال يترك صلاح وماني ويتجه نحو جوهرة ليفربول وصراع شرس مع البرسا على الصفقة الكبري ورحيل المايسترو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 31 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول روبرتسون نجم ليفربول دائرة اهتمامات الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مارسيلو يتحدث عن كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.. والصلاة من أجل صلاح

تحدث البرازيلي مارسيلو نجم وظهير أيسر ريال مدريد عن معاناته من نوبة قلق كبيرة قبل خوض المباراة النهائية في بطولو دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ليفربول على الرغم من فوزه باللقب القاري في نفس الموسم.

وقال مارسيلو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية:"أثناء وجودنا في غرفة الملابس قبل مواجهة ليفربول لم أستطع التنفس، كنت أحاول عدم الخوف".

وأضاف: "شعرت كأن شيئًا عالق في صدري، هذا الضغط الهائل، هل تعرف هذا الشعور؟ أنا لا أتحدث عن توتر الأعصاب فهذا طبيعي في كرة القدم، كان شيئًا مختلفًا".

وتابع: "كنت أشعر باختناق، بدأ كل شيء في الليلة التي سبقت المباراة، لم أستطع تناول الطعام، لم أستطع النوم".

وأردف قائلا: "كنت أفكر في المباراة فقط، لقد كان أمرًا مضحكًا لأن زوجتي كانت غاضبة مني بسبب عض أظافري وقد دفعتني أخيرًا إلى التوقف عن ذلك قبل بضع سنوات لكني استيقظت صباح النهائي وجلست لأعض أظافري".

واستطرد قائلا: "إذا كنت لا تشعر بالقلق قبل أن تلعب مباراة نهائية فأنت لست شخصًا طبيعيًا، لا يهمني من أنت أو حجم خبراتك. بالنسبة لي، كان الضغط الأكثر حدة قبل نهائي ليفربول، ربما يعتقد الناس أن هذا غريب".

وواصل: "لقد فزنا بالفعل ببطولتين على التوالي والكل في الخارج أراد أن يفوز ليفربول، فما المشكلة؟".

وأضاف: "حسنًا، عندما تتاح لك فرصة صنع التاريخ، تشعر بحجم الضغط. لم أكن أشعر بقلق شديد مثل هذا من قبل، لذلك لم أكن أعرف ما الذي كان يحدث".

وتابع: "فكرت في الاتصال بالطبيب لكنني كنت قلقًا من أنه لن يسمح لي باللعب وكان علي أن ألعب بنسبة 100%، كان علي إثبات شيء بنفسي".

وواصل: "قبل أيام قليلة من النهائي، قال لاعب سابق في ريال مدريد شيئًا عني عبر التلفاز وهو عالق في رأسي حتى الآن، حيث سئل عن رأيه في المباراة النهائية وقال إنه على مارسيلو أن يشتري ملصقًا لمحمد صلاح ويضعه على حائطه ويدعو أمامه كل ليلة".

وأردفقائل: "بعد 12 عامًا وثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا، يتحدث عني هكذا!".

وأكمل حديثه قائلاً: "أردت أن أصنع التاريخ، أردت أن ينظر إليّ الأطفال الصغار في البرازيل كما كنت معتادًا على النظر إلى روبرتو كارلوس، أردت أن يبدأوا في إطالة شعرهم بسبب مارسيلو".

واردف قائلاً : "لذلك كنت جالسًا في غرفتي أكافح من أجل التنفس وفكرت بنفسي وكم من الأطفال في العالم يلعبون كرة القدم وكم منهم يحلم باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ الملايين والملايين والملايين وقلت لنفسي هدئ نفسك واربط حذاءك يا أخي".

واستطرد قائلاً: "كنت أعرف أنه بمجرد وصولي إلى الملعب سأكون على ما يرام، بالنسبة لي، لا يمكن أن يحدث أي شيء سيئ في ملعب كرة قدم".

واختتم مارسيلو تصريحاته قائلاً : "عندما دخلت أخيرًا إلى الملعب، كنت لا أزال أواجه صعوبة في التنفس وفكرت، إذا كان يجب عليّ أن أموت هنا الليلة سأموت".





- بيكيه يكشف عن علاقته بنجوم الملكي

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن علاقته باللاعبين المتواجدين في صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد والذين تربطهم بهم علاقة ودية لا تصل لدرجة الصداقة.

ويعتبر جيرارد بيكيه من أكثر اللاعبين في برشلونة يمتلك عداوة مع ريال مدريد ولديه الكثير من التصريحات المثيرة للجدل والتي يسخر فيها أحياناً من الملكي وهو أمر طبيعي واعتدنا عليه من بعض لاعبي الفريقين.

وأكد بيكي على أن المنافسة مع ريال مدريد وصلت لمستوى عالي جداً وأحياناً تخطت الحد المسموح به لكن في الوقت ذاته تكون هذه العداوة محصورة داخل الملعب وتنتهي على الفور عندما يخلع قميص برشلونة.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"لقد كان هناك علاقة جيدة مع بعض لاعبي ريال مدريد، لم أتلق أي كلمة سيئة أبداً ويحترمني الناس كثيراً في مدريد وهذا شيء أقدره بالفعل مع ناتشو وراموس ولوكاس فاسكيز، لن أقول أنها علاقة صداقة لكنها علاقة ودية للغاية".

واختتم بيكيه حديثه قائلا:"المنافسة مع ريال مدريد دفعتني للحد الأقصى وأحياناً تجاوز الأمر الحدود لكن عندما أخلع قميصي لا يوجد مشاكل مع لاعبي ريال مدريد ولم يكن هناك ابداً، لدي علاقة جيدة معه".





- من سيفوز بخدمات نجم دورتموند .. ريال مدريد أم برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مواصلة الصراع الكبير بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي خطف الأنظار في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رحلة الجناح الإنجليزي الواعد جادون سانشو مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند اقتربت من النهاية وذلك بعد التألق الملفت للأنظار ليجذب إليه اهتمام كبرى الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الألمانية احتمالية رحيل سانشو في الصيف المقبل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ريال مدريد يستهدف الحصول على خدمات النجم الجناح الشاب خاصة أن التعاقد معه متاح وليس كما هو الحال مع بطل العالم مع فرنسا الجناح الواعد كيليان مبابي إلا أن برشلونة دخل في سباق الصراع على ضمه.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو انضم إلى بروسيا دورتموند في عام 2017 من مانشستر سيتي في سنة تتويجه مع مُنتخب إنجلترا تحت عشرين عامًا في كأس العالم للشباب مقابل 8 مليون يورو والذي جاء ليكون بديلاً لعثمان ديمبلي الذي رحل إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن سانشو سجل لبروسيا دورتموند 18 هدفاُ وارتبط اسم سانشو كذلك بخطوات انتقال محتملة تعيده لدياره مجددا لتمثيل إحدى الأندية الإنجليزية وينتظر المتابعون لمسيرة اللاعب الشاب ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة عن وجهته الجديدة.





- تصرف غريب من بيل يثير القلق في ريال مدريد

قام الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني بتصرف غريب ومثير جديد أثار القلق والتساؤلات بسبب داخل النادي وبين الجماهير.

ويلز يغادر ملعب المباراة مبكرا

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن كاميرات التلفاز التقطت صورة أثناء قيام بيل بمغادرة ملع سانتياجو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وليجانيس أمس الأربعاء في الدقيقة 80.

وأكدت الصحيفة أن بيل غادر ملعب المباراة عندما كانت النتيجة 4-0 ولم يشاهد الهدف الخامس في الملعب.

قواعد ريال مدريد تواجه بيل

وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد ريال مدريد تمنع رحيل أي لاعب مستبعد عن ملبعب المباراة قبل إنتهائها وبالتالي خضع جاريث بيل للتحقيق معه وسيتم فرض عقوبة عليه.

زيدان يدافع عن بيل

كما ذكرت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قام بالمدافعة عن بيل حيث أكد أنه قام بالاستأذن منه بالرحيل من قبل لي غرفة خلع الملابس.

رحيل بيل عن ريال مدريد

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وقد اجتمع بوكيل أعماله منذ يومين في لندن لمناقشة مستقبله الفترة القادمة.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.





- ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لضم نجم ليفربول

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم جديد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يستهدف صلاح وماني

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي نادي ليفربول في الصيف القادم.

ريال مدريد يستهدف نجم جديد من ليفربول

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير نادي ليفربول الأيسر خلال فترة الصيف.

سبب رغبة ريال مدريد في ضم روبرتسون

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم أندرو روبرتسون ليكون البديل المستقبلي المناسب للبرازيلي مارسيلو ظهير الفريق عند رحيله عن النادي.

عقبة تعطل ريال مدريد عن الصفقة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عقبة كبيرة ستعطل ريال مدريد عن إنهاء صفقة روبرتسون وهي المبلغ المالي الضخم الذي سيطلبه نادي ليفربول.

مشاركات أندرو روبرتسون مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك أندرو روبرتسون في 15 مباراة حتى الآن مع ناي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





- ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل "المايسترو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل واحد من نجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي.

مودريتش يقترب من مغادرة ريال مدريد

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

سبب رحيل مودريتش

وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل مودريتش عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

كما ذكرت الصحيفة أن مودريتش يريد الرحيل عن ريال مدريد بسبب قلة مشاركاته وعدم اعتباره كخيار أساسي في الفريق ليصبح رحيله مسألة وقت فقط سواء في الشتاء أو الصيف.

الأندية التي تريد ضم مودريتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع مودريتش في حالة رحيله عن ريال مدريد أبرزها نادي ميلان الإيطالي.

مقابل مادي قليل لبيع مودريتش

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد مستعد لقبول مبلغ 10 مليون يورو فقط لبيع مودريتش سواء في الصيف أو الشتاء وهو ما يعتبر مقابل قليل جدا.

مشاركات لوكا مودريتش مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا مودريتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.





- ريال مدريد يفاجئ جماهيره بصفقة غير متوقعة

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في المنافسة لضم واحد من نجوم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

زياش على ردار ريال مدريد

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس خلال انتقالات يناير القادمة.

زيدان يطلب ضم زياش لهذا السبب

وأكدت الشبكة أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد هو من طالب إدارة النادي بسرعة التعاقد مع زياش في الشتاء.

كما أشارت الشبكة إلى أن زيدان طلب التعاقد مع زياش بسبب الأداء السئ الذي يقدمه الثنائي فرانشيسكو إيسكو وخاميس رودريجيز لاعبا الفريق.

قيمة تعاقد ريال مدريد مع زياش

كما ذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 30 مليون يورو للتعاقد مع حكيم زياش في الشتاء القادم.

منافسة شرية تنتظر ريال مدريد

وينتظر نادي ريال مدريد منافسة شرسة للتعاقد مع زياش حيث ترغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي بايرن ميونخ الألماني.

مشاركات زياش مع أياكس هذا الموسم

وقد شارك حكيم زياش في 18 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين





- صفقة القرن الحقيقية.. هل يفعل باريس سان جيرمان ويقهر ريال مدريد ؟

حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وجهته القادمة عقب انتهاء عقده مع الفريق في موسم 2022 القادم.

رونالدو يفاضل بين ناديين

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن رونالدو قد يعود إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى في ظل اهتمام النادي بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قد لا يعود إلى اليونايتد في حالة استمر الفريق في تقديم العروض السيئة وعدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رونالدو يفكر في باريس سان جيرمان

وأكدت الصحيفة أن رونالدو قد ينضم إلى نادي باريس سان جيرمان كخيار ثاني نظرا لأن اللاعب يريد اللعب لفريق قوي عقب رحيله عن يوفنتوس ليتمكن من المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 14 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق في بطولة الدوري.





- نجم ريال مدريد يقهر ليونيل ميسي

شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف ضمن خماسية فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس، ليقهر نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة .

نجم ريال مدريد يقهر ليونيل ميسي

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة استطاع التفوق على نظيره ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس.

وتابعت، أنه بهدفه مع ريال مدريد ضد ليجانيس، استطاع كريم بنزيما أن يصل إلى الهدف السابع له في بطولة الليجا، ليتفوق على ليونيل ميسي المنافس الأول على الجائزة.

وأضافت أن تسجيله لهدف وصناعة أخرين مع ريال مدريد ضد ليجانيس، جعله يزيد من أوجاع ليونيل ميسي، بعدما ساهم مع فريقه بـ10 أهداف خلال الليجا، بواقع التسجيل في 7 وصناعة 3 أخرين، متفوقًا علن ليونيل ميسي الذي سجل 4 أهداف وصنع مثلهم .

علمًا بأن ليونيل ميسي لم يلعب هذا الموسم سوى 5 مباريات من أصل 10، وذلك بسبب إصابته في بداية الموسم، لكنه الآن سجل بالفعل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبخماسية ريال مدريد ضد ليجانيس، استطاع ريال مدريد أن يرتقي لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، ويطارد غريمه التاريخي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز الأخير





- صحيفة إسبانية توجه ضربة مدوية إلى ثلاثي ريال مدريد

وجهت تقارير إسبانية اليوم الخميس ضربة قوية إلى ثلاثي ريال مدريد فينسيوس جونيور وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز".

صحيفة إسبانية توجه ضربة مدوية إلى ثلاثي ريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم: "رودريجو يتقدم على فينيسيوس، بيل ولوكاس في صراع المركز الأساسي".

وتابعت: "رودريجو يشارك أساسيًا لأسباب بدت جليةً في مشاركاته مع ريال مدريد حيث لخصها في وقتٍ قصير أمام أوساسونا وأكدها في مشاركتين أساسيتين تواليًا سجل خلالهم هدفين وقدّم أداءً راقيًا للاعبٍ يبلغ من العمر 18 عامًا أتى من البرازيل لفريق ريال مدريد الأول بعدما لعب 180 دقيقة بالكاستيا".

وأضافت: "هذا ويحصل رودريغو على دعم الأرقام والبيانات التي تظهر بأنه يتفاهم كثيرًا وبشكل جيد مع الزملاء، يختار تسديداته بدقة مسددًا 6 تصويبات سجل منها هدفين ويصنع لنفسه المساحات في الدفاع".

وواصلت: "أمام ليجانيس، قطع رودريغو 11.6 كم وهو رقمٌ اعتدنا على رؤيته من لاعبِ وسط أكثر من المهاجمين. الالتزام بالواجب الدفاعي يُعد أمرٌ نادر الوجود بين المهاجمين خاصةً إن كان لاعبًا أتى من المدرسة الأمريكية الجنوبية الأقل تكتيكًا وانضباطًا من نظيرتها الأوروبية".

وتابعت: "بذلك، نجد أن رودريجو يقدم تضحية لوكاس والتزامه الدفاعي بجانب أدوار بيل وفينيسيوس الهجومية فهو يراوغ، يصنع ويسجل أيضًا. رحيل الويلزي المتوقع قريبًا يفتح المجال للبرازيلي ليواصل الاحتفاظ بمكانه الأساسي خاصةً وأن مستوياته على الجناح الأيمن أفضل بكثير من التي قدمها فينيسيوس".

وتابعت: "تفاهم رودريجو مع بنزيما وهازارد في ازدياد أيضًا فقد ترابط مع كريم في الهدف الأول متبادلًا الأدوار بينه وبين الفرنسي وفي الشوط الثاني أظهر البرازيلي تناغمه مع البلجيكي من خلال تبادلهما المراكز".

واختتمت: "ليس لديّ مركزًا مُفضّل، اليوم بدأت على الجناح الأيمن ثم تبادلته مع هازارد. أنا أستمتع يمنةً ويسرى." - هكذا كان حديث رودريغو بعد المباراة. زيدان، زملاؤه والنادي سعداء بكيفية تعامله بصبرٍ مع الأسابيع التي لم يلعب فيها والهدوء الذي يتصرف به".





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