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درة :عمري ما اتخيلت أشتغل في مجال .."العلوم السياسية"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:52 م
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درة
درة
هبة أحمد
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كشفت الفنانة درة، خلال لقائها في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها تخرجت من كلية العلوم السياسية، و عرض عليها التمثيل وهى في سن 13 من عمرها، ولكن والدها رفض، وظلت تفكر في تلك الموضوع إلى أن تخرجت من الكلية، وأضافت أنها رغم تفوقها في الكلية، إلا أنها لم تكن تتخيل أن تعمل في مجال العلوم السياسية، مشيرة إلى أن العمل في ذلك المجال ممتع جدًا، وأضافت أنه لم يكن حلمها العمل في ذلك المجال، وكان حلمها الكبير العمل في مجال التمثيل .

وأضافت أنها عملت فى مجال التمثيل حوالى عشر سنوات، وأنها فخورة بكل من عملت معهم.

يشار أن درة تشارك حاليا فى مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، تتهم درة فى قضية القتل،وتظهر درة فى المسلسل عازفة على آله هارب، يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.
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الكلمات المفتاحية

منى الشاذلي معكم منى الشاذلي درة العلوم السياسية أنجي علاء

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