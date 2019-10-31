القليوبية اليوم.. تقدم 955 طالبا وطالبة لانتخابات الاتحادات الطلابية.. والمحافظة تحقق مركزين في جائزة التميز

شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين تقدم 955 طالبا وطالبة لإنتخابات الإتحادات الطلابية بكليات الجامعة وتحقيق المحافظة مركزين في جائزة التميز الحكومي.













أعرب الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، عن سعادته لفوز المحافظة بمركزين في جائزة التميز الحكومي وهو ما يعد تكليلا لجهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لإعلان القليوبية من ضمن المحافظات المتقدمة، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات ساهمت على مدار نحو عامين منذ توقيعها في زيادة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين رسوخًا، في ظل الزيارات المتبادلة لفرق العمل والمشاريع والمبادرات المشتركة التي جرى إنجازها طوال هذه الفترة.





















أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة بنها، أن عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية، بلغ ٩٥٥ طالب وطالبة منهم 574 طالب و٣٨١ طالبة وتجرى الانتخابات بـ 6 كليات فقط وهى التربية النوعية والهندسة ببنها والفنون التطبيقية والتجارة والحقوق والاداب، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في 9 كليات.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على حسن سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين مشيرا الى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.













اتهم المواطن، محمد سيد محمد إبراهيم، من أبناء قليوب بمحافظة القليوبية، مستشفى قليوب، بالتسبب في غيبوبة لزوجته التي ترقد الآن، بالعناية المركزة، موضحا أن زوجته دخلت المستشفى منذ أسبوع لإجراء عملية ولادة قيصرية، ثم دخلت في غيبوبة بعد إجراء العملية.





وحرر الزوج المحضر بقسم شرطة قليوب ٤٠٧١ قسم قليوب، بتاريخ ٢٩ أكتوبر، وجرى العرض على النيابة، وطلبت تقرير الطب الشرعي وتقريرا من المستشفى بحالة المريضة الطبية، كما أرسل شكوى لرئاسة الوزراء رقم ١٩٦٧٩٥٨ بتاريخ ٣٠ أكتوبر.













عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الخميس، لقاء بأمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمي وعضو المجلس الأعلى في الإمارات العربية المتحدة، والذي تبرع بكافة تكاليف الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى الحروق التخصصي والذي يتم إنشاؤه حاليا بمدينة القناطر الخيرية.

















أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، زيارة لقرية الحسانية بطوخ للبدء في تدريب السيدات على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر احتياجا.





وتم عمل لقاء مع أكثر من ٥٠ سيدة للنهوض بالمرأة داخل القرى، بحضور وتنسيق نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات والتواصل مع الشباب بمكتب المحافظ والمهندسة امل فوزي رئيس مجلس مدينة قها وإيهاب محمد رئيس الوحدة المحلية بترسا والدكتورة اميرة محمد نائب مدير وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات واحمد نجاح مشارك بجهاز تنمية المشروعات ويمني فهمي مديرة شركة the market internet.







