Advertisements
Advertisements
Advertisements

توفيق عكاشة: ما يفعله الشعبين اللبناني والعراقي "إلهام من الله" (فيديو)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:15 م
Advertisements
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يعشق الشعب اللبناني رجالًا وسيدات وأطفالًا، حيث أنهم الشعب الأكثر ثقافة في الوطن العربي، ولديه علم ومعرفة، وقريبا من الشعب الأوروبي، مضيفا أنه على قدر انفتاح الشعب اللبناني إلا أنه ملتزم بعاداته وتقاليده.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ما يفعله العراقيون ورفضهم للأحزاب الطائفية هو الصح، مضيفا أن أيضا ما يفعله اللبنانيون أمر سليم، وإلهاما من الله، حيث أنهم يفشلون كل المؤامرات اللتي تعرضوا لها على مدار السنوات السابقة.

وأضاف أن العراقيون واللبنانيون يطالبون بوحدة شعبية لا فرق بين شيعي ولا سني ولا كردي ولا عربي ولا مسيحي ولا أرماني، معقبا: "هو ده الصح.. ودي رسالة من الشعب العراقي واللبناني ومن يقف ضدهم هم أعداء الوطن العربي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاهرات العراق توك شو توفيق عكاشة انتفاضة لبنان

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد على "الجوهرة" المُشعة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أخبار ريال مدريد: الريال يترك صلاح وماني ويتجه نحو جوهرة ليفربول وصراع شرس مع البرسا على الصفقة الكبري ورحيل المايسترو

منذ أقل من ساعتين

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الكرة العالمية اليوم الخميس: باريس يستعد لصفقة القرن.. برشلونة يتفق مع بديل فالفيردي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لضم نجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 10 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم 31 أكتوبر: بدأ مهمة التخلص من نجم الفريق.. وقرار مفاجيء من فايلر.. والأهلي يفاجيء 4 لاعبين

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة يحذّر: القادم خطير.. والمسؤول هو الشعب وليس الحاكم

توفيق عكاشة: الشعب المصري يقع تحت تأثير حواسه ويشغل عقله بارتفاع الأسعار

توفيق عكاشة: "نفسي أركب عجل زي السيسي.. بس ممنوع"

توفيق عكاشة: الشعب المصري مريض والرئيس هو الطبيب الجراح

توفيق عكاشة: الشعب المصري استطاع القيام بمعجزة

تعليق ناري لـ توفيق عكاشة على ظهور البغدادي بعد غياب 5 سنوات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

10:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status