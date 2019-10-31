تصريحات نارية من يوسف البلايلي بشأن أزمته مع جروس



أعرب الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن حزنه من قرار المدير الفني كريستيان جروس باستبداله خلال مبواجهة الفتح، مساء اليوم الخميس، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.



وقرر جروس استبدال بلايلي، بسلمان المؤشر، عند الدقيقة 60 من عمر اللقاء.



وقال البلايلي في تصريحات عقب المباراة: "بالطبع أي لاعب يشعر بالحزن إذا تم استبداله لأنه يريد تقديم الأفضل دائما".



وأضاف: لدي حديث خاص مع إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، فأنا لعبت 4 مباريات فقط، وحتى الآن لم أتأقلم مع الأهلي".



وأوضح: "أنا لا أعاني من أي ضغط، أنا لاعب دولي في المنتخب الجزائري، وفزت بكل الألقاب مع الترجي التونسي، لكن هناك أمورًا لا تعجبني، وسيتواصل مع إدارة النادي بشأنها".



وكان بلايلي قد رفض مصافحة جروس، أثناء استبداله في مباراة الاتحاد، كما قام بركل زجاجة مياه، في تعبير واضح عن غضبه من قرار استبداله.



وارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.







