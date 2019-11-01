بهاء أبو شقة: الدولة ترسخ لضمانات ديمقراطية حقيقية للمواطن المصري

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد: "من الآن وصاعدًا نحن أمام نصوص دستورية سننفذها".





وأضاف "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنهم لديهم عدد من التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي، منها مجلس الشيوخ، والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون الإجراءات الجنائية.





وأوضح أن من أهم التعديلات على قانون الإجراءات الجنائئة أن يكون هناك استئناف في الجنائيات قبل النقض، لافتًا إلى أن الدولة ترسخ لضمانات ديموقراطية حقيقية للمواطن المصري.



