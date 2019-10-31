Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تقلص المكاسب الشهرية بنهاية التعاملات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:21 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements

حافظت البورصة الأمريكية على المكاسب الشهرية بالرغم من تراجع المؤشرات بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بضغط من المخاوف التجارية بعد تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج" يشير إلى أن المسؤولين الصينين لا يزالون متشككين من عقد صفقة تجارية طويلة الآجل مع الولايات المتحدة بسبب الطبيعة العنيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو 140 نقطة عند 26046.3 نقطة، لكنه يحقق مكاسب شهرية بلغت 0.5 بالمائة أو ما يعادل 130 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة عند 3037.5 نقطة، بينما ارتفع بنحو 2 بالمائة خلال الشهر المنتهي اليوم.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8292.3 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنسبة 3.7 بالمائة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.321.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج الأعمال الفصلية المكاسب الشهرية البورصة الأمريكية

أخبار تهمك

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 16 ساعة

صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد على "الجوهرة" المُشعة

منذ 43 دقيقة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ أقل من ساعتين

ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ 33 دقيقة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

نتيجة مباراة الفتح ضد الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بضغط من خسائر "أبل"

البورصة الأمريكية تقلص خسائرها بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة الأمريكية تواصل التراجعات القوية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب يواصل الانهيار بنهاية التعاملات ويحقق خسائر شهرية

البورصة الأمريكية تحقق مكاسب شهرية بنهاية التعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status