البورصة الأمريكية تقلص المكاسب الشهرية بنهاية التعاملات





حافظت البورصة الأمريكية على المكاسب الشهرية بالرغم من تراجع المؤشرات بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بضغط من المخاوف التجارية بعد تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج" يشير إلى أن المسؤولين الصينين لا يزالون متشككين من عقد صفقة تجارية طويلة الآجل مع الولايات المتحدة بسبب الطبيعة العنيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو 140 نقطة عند 26046.3 نقطة، لكنه يحقق مكاسب شهرية بلغت 0.5 بالمائة أو ما يعادل 130 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة عند 3037.5 نقطة، بينما ارتفع بنحو 2 بالمائة خلال الشهر المنتهي اليوم.





وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8292.3 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنسبة 3.7 بالمائة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.321.