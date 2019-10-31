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قرار مفاجئ من فايلر بشأن صفقة الأهلي المحتملة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:21 م
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السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
علي نبوي
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أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي الأحمر عدم رغبته في التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

قرار مفاجئ من فايلر بشأن صفقة الأهلي المحتملة

 

وأكد المدرب السويسري لإدارة النادي الأحمر بأن مركز حراسة المرمى لا يحتاج إلى تدعيم والفريق يضم ٣ حراس مميزين في وجود شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

 

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ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا خارجيًا في الإمارات ويستمر لمدة أسبوع، يتخلله مباراة ودية للتحضير للفترة المقبلة.

 

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليًا بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والمؤهلة للأولمبياد ٢٠٢٠، بجانب استعداد منتخب مصر الأول لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢١.

 

وعلى جانب آخر، أدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء اليوم بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبا.

 

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات، والذي يستمر إلى الاربعاء المقبل.

 

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر الذي بدأ اليوم.

 

وكان فايلر، قد حرص على إقامة معسكر خارجي ضمن فترة الإعداد الأولى التي يخوضها الفريق وذلك لتحقيق أقصى استفادة فنية من خلال مشاركة جميع اللاعبين في فترة الإعداد المصغرة في دبي قبل انضمام الدوليين للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

 

 



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