صندوق النقد: مصر تتصدر مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بخطوات مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مصر تصدرت مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.



وأشار "أزعور"، خلال حواره مع قناة "سي إن إن عربية"، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى، وتأتي بعدها المغرب، وموريتانيا، لافتًا إلى أن هناك دولًا في المنطقة شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي العام الجاري وعلى رأسها السودان وباكستان ولبنان وتونس.



ونوه بأن لبنان بحاجة إلى خطوة سريعة وكبيرة لعملية إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، والمستثمر والاقتصادي اللبناني، كما تحتاج إلى إعادة الثقة مع مجتمع المانحين.

