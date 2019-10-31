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توفيق عكاشة يعلن عن جائزة لجمهوره على الهواء

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:23 م
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
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أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، عن مسابقة لجمهوره، وقيمتها جائزتها 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنه تعمد أن ينطق كلمتين في الحلقة قبل الماضية بتشكيل نحوي خاطىء، مطالبا الجمهور بتحديد الكلمتين.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، "شكلت كلمتين غلط عامدا متعمدا.. ودي فزورة اللي هيعرف الكلمتين هياخد 1000 جنيه من جيبي الشخصي"، معتبرا أن من سيستطع الإجابة عن المسابقة، سيكون قد عرف الكثير.

وعن حلقة اليوم، عقب الإعلامي توفيق عكاشة، "أنا هحكي حواديت لها معنى.. ياريت تفهموها"، مضيقا مداعبًا فريق اعداد برنامجه، "غير مسموح ليكم بالمشاركة في المسابقة لأنكم عارفين الإجابة".

هذا ويقدم الإعلامي توفيق عكاشة برنامجه "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة"، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءا، حيث يناقش عدد من الملفات الجارية في مصر والعالم العربي والأوروبي.
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قناة الحياة توك شو توفيق عكاشة

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