صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد على "الجوهرة" المُشعة

كشفت تقارير صحفية، عن دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صراع جديد مع غريمه التقليدي ريال مدريد، ولكن هذه المرة على مستوى الصفقات، بالتنافس فيما بينهما على الظفر بجوهرة البوندزليجا الصاعد بقوة في الملاعب الأوروبية.





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أيام النجم الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، أصبحت معدودة، وذلك بعدما لفت أنظار جميع الأندية الأوروبية بأدائه المتألق مع فريقه في الفترة الأخيرة، خاصة من جانب قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.





ويتطلع ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، للحصول على خدمات سانشو لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أن إمكانية إنهاء الصفقة من دورتموند في المتناول، على عكس صفقة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، المعقدة للغاية، ولكن دخول برشلونة في صراع التعاقد مع اللاعب يزيد من صعوبة إنهاء الصفقة للميرنجي.





ومن الجدير بالذكر أن سانشو انضم إلى صفوف دورتموند في عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي، عقب تتويجه مع إنجلترا تحت 20 عامًا بكأس العالم للشباب، مقابل 8 مليون يورو فقط، بديلاً للراحل عثمان ديمبلي الذي انتقل إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو، وتمكن سانشو من تسجيل 18 هدفاُ مع فريقه الألماني.



