عودة المسرح المدرسي في 5 محافظات.. والبداية "الإسكندرية"













انطلق عرض مسرحية ( صندوق عجب ) من محافظة الاسكندرية لينطلق الي أكثر من 50 مدرسة مصرية في القاهرة و الاسكندرية و مدن الصعيد و الدلتا للعام الثاني على التوالي، في تأكيد على دور الثقافة و التعليم كأحد أهم اسلحة الدور الناعم للمسرح والفن المصري.









ويدور العرض المسرحي حول تاريخ مصر الثري من خلال شخصيات مصرية محورية غيرت وجه الحياة في مصر مثل الملك خوفو و في الفن الموسيقار سيد درويش و في الوطن العربي الكبير العالم و الرحالة الشهير عباس بن فرناس - و ذلك في أطار كوميدي مشوق للطفل المصري، والمسرحية من تأليف الكاتب الاذاعي أيمن فتيحة و أخراج محمد فاروق.









من جانبه قال المهندس محمد الخولي مدير العرض إن الهدف الأساسي من هذه العروض المسرحية بالمدارس - و التي بدأت عودتها من العام الماضي - تعريف الأطفال على تاريخ مصر الثري و العريق و كذلك على بعض الشخصيات المصرية و العربية التي حققت اضافة حقيقية للانجازات المصرية و العربية عبر التاريخ الطويل - في كافة المجالات سواء تاريخية أو ثقافية أو علمية – من خلال حوارات مبسطة و في نفس الوقت مشوقة للطفل و تلميذ المرحلة الأساسية بالتعليم بوجه خاص.









و أكد أن هذا العرض ايضا يأتي من خلال الدور الأجتماعي لمؤسسات كبرى و صناعية و عالمية تقدر فكر المسئولية الاجتماعية للمؤسسات - مثل روتاري الاسكندرية المنتزة و دريم ووكالة أم كيه العالمية المنتجة للعرض .. و نهدف من خلاله اعادة مسرح المدارس مرة أخرى لمدارس مصر الكبرى – خاصة أن هذه العروض قدمت للفن المصري نجوم و مشاهير من قبل و نحلم من خلال عروضنا اعادة هذه الحقبة الجميلة للفن و المسرح بالتحديد , و كذلك التأكيد على الدور الناعم للثقافة المصرية داخل مدارسنا و غرس روح الانتماء و حب الوطن للطفل و احترام تاريخنا العريق لدى التلميذ المصري في القاهرة و الاسكندرية و ايضا في محافظات الوجه البحري و الوجه القبلي على حد السواء.





وأضاف الخولي، أننا نحرص في العرض على التفاعل بين نجوم العرض و هم بالمناسبة من الممثلين الهواة و المحترفين – و بين التلاميذ حتى يشعروا انهم مشاركون في العرض المسرحي و جزء من الحدث و هذا ما يحدث الآن في مسارح المدارس بمحتلف دول العالم.



