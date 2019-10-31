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الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:14 م
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حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، مساء اليوم الخميس، احتفالية فنية لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة،وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي التابعة لهيئة قصور الثقافة.

تضمن الاحتفال عرض فني لمسرح العرائس وعرائس الماريونيت، وفقرة للمعلومات العامة، وألعاب الأطفال والعرائس، وشهد المسرح حشدًا كبيرًا من الصحفيين وأبنائهم الذين أعربوا عن سعادتهم وانبهارهم بالعروض.

وقال حسين الزناتي في كلمته، إن هذا العروض سيتكرر للأطفال وأبناء الصحفيين على مسرح النقابة شهريًا بشكل مستمر، لتقدم لجنة النشاط خدمة جديدة بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة، مؤكدًا أن ارتباط الأبناء بنقابة الآباء، هي رسالة لا تقل عن أهمية دور النقابة، فيما تقدمه من خدمات لأعضائها، ولجنة النشاط مستمرة في القيام بهذا الدور الفترة المقبلة.

 وأشاد "الزناتي"،بالتعاون والدور الكبير الذي أولاه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة هذا النشاط مع نقابة الصحفيين، متمنيًا استمراره ليقدم نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين النقابة وباقي الهيئات والمؤسسات التي تقوم بدور تنويري للمجتمع.
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين عرائس ماريونيت حسين الزناتي الفجر

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