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للرجال.. نصائج ذهبية لإخفاء "الكرش" بالملابس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر الكرش من أكبر المشاكل عند الرجال لانه من الأمور التي باتت مؤرقة لهم، خاصة أن طبيعة جسم الرجل سريعة تكوين الدهون في هذه المنطقة تحديدًا، لذا إليكم القطع التي يفضل ارتدائها لاخفاء الكرش قدر الإمكان، وهي:-

- يميل الكثير من الرجال إلى وضع التيشرت أو القميص الكلاسيكي داخل البنطلون الجينز، لكن، بالرغم من أن هذه الصيحة رائجة بقوة، إلا أنها غير مناسبة للرجل صاحب الكرش، فقد تتسبب بتسليط الضوء على هذه المنطقة أكثر، عوضًا عن ذلك، ارتد القميص بشكله الطبيعي دون وضعه داخل البنطلون.

- استخدام الحزام الرفيع جدًا يجعل منطقة البطن تظهر وكأنها أكبر مما هي عليه في الحقيقة. عوضًا عن ذلك، اختر الحزام العريض قليلًا، مع الألوان القاتمة، حتى لاتلفت النظر إلى هذه المنطقة.

- البناطيل الـ Row Rise من القطع التي يجب أن تغيب عن خزانة ملابسك، فهي تبرز منطقة البطن لديك، خاصًة إن كان البنطلون ضيقًا جدًا من الأسفل بتصميم الـ slim.

- حاول الاعتماد دائمًا على القميص الكلاسيكي الفضفاض، وابتعد قدر الإمكان عن المقاسات الصغيرة، بالإضافة إلى اختيار الألوان الداكنة، مثل الأسود والرمادي، فهما من الدرجات الرائجة هذا العام.

- رفع الأكمام للقميص يحوله من إطلالة كلاسيك إلى كاجوال، كما أنه يضفي أجواء من الشبابية على طلّتك، ويسلط الأضواء على منطقة الأكتاف لديك بعيدًا عن منطقة البطن.

- ارتداء أكثر من قطعة حتى في موسم الصيف، من الحيل التي يعتمدها خبراء الأزياء لأصحاب المقاسات الكبيرة، على سبيل المثال ارتداء التيشرت الكاجوال، مع القميص الجينز المفتوح، لإطلالة غاية في الأناقة، كما أنك ستبدو أنحف بكثير مما تبدو عليه.
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ملابس كرش ازياء اخفاء الكرش

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