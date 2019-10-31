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جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلنت، اليوم الخميس، نتيجة جائزة التميز الحكومى لعام ٢٠١٩ في نسختها الأولى، حيث حصلت كلية الطب بجامعة المنصورة على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومى فئة الكليات الحكومية على مستوى جامعات مصر.

وحصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، مما ينعكس أثره على المواطن، للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

ومن جانبه هنأ أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة مافى منسوبى الجامعة على هذا التميز والتكريم مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود كبيرة بذلك للإرتقاء بمستوى الجامعة من كافة الفئات والقطاعات، كما تمنى التوفيق في المستقبل القريب والحصول على المزيد من الجوائز والتميز.
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
جامعة المنصورة تحصد جائزتين من جوائز التميز الحكومي
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جوائز التميز الحكومي جامعة المنصورة جائزة التميز الحكومي اخبار مصر

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