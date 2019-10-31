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مراد وهبة: العقاد كان متعصبا وعنيفا.. والتفكير فريضة إنسانية (فيديو)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:11 م
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مراد وهبة
مراد وهبة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن الكاتب عباس محمود العقاد يرى أن العلاقة بين الدين والدولة هى علاقة عضوية، موضحا أن العقاد يرى أن التفكير فريضة إسلامية، ومن ثم فهو يرى أن الدولة يجب أن تكون إسلامية.

وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "نطق فكرًا" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الخميس، إلى أن المفكر يجب أن ينتبه للنتائج المترتبة على استخدام عباراته، مضيفا أن الفكر ليس مرتبطا بدين، وإلا سنكون ألغينا العقل الإنساني، وهذا أمر خطر، حيث لا يجب أن نلغي العقول.

وأكد أن التفكير فريضة إنسانية، وليست إسلامية كما يقول العقاد، مضيفا أن العقاد كان عنيفا، ولهذا كان صعب جدا أن يظهر أمامه أحد، حيث كان يعتقد العقاد أنه يملك الحقيقة، معتبرا أن العقاد كان متعصبا.
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مراد وهبة عباس العقاد توك شو

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