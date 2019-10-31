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بهاء أبوشقة: حزب الوفد لم يأخذ مليمًا من الدولة خلال تاريخه

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة
أمنية فوزي
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إنه استلم رئاسة حزب الوفد وهو يوجد في خزانته 400 ألف جنيه، وكان رصيد جريدة الوفد صفر، معلقًا: "كاد الوفد أن يفلس، ولكنه تعهد باستمرار الجريدة وعدم توقفها".

وأكد "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه لن يتم إغلاق جريدة الوفد ولن يتم إيقاف أي نشاط من أنشطته، مستكملًا: "كنا أمام ديون تقدر بـ48 مليون جنيه، منها حوالي 18 مليون جنيه للتأمينات".

وأشار إلى أن حزب الوفد لم يأخذ مليمًا من الدولة خلال تاريخه، مضيفًا: "نحن أمام التزام شهري مليون ونصف جنيه لسداد الديون، والوفديون يتولون ذلك"، لافتًا إلى أن الجميع يتبارى في التبرع لحزب الوفد، متابعًا: "سنكون أمام مشروع إعلامي كبير لحزب الوفد".
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