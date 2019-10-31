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أهالي قنا ينعون رئيس مباحث قوص.. ويطالبون بالقصاص

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:02 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نعى أهالي محافظة قنا، استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، أثناء أداءه واجبه، خلال مشاركته في حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بقرية البراهمة بمركز قفط محافظة قنا.

وأشاد الجميع بأخلاق وحسن تعامل الشهيد، وطيبة قلبه وحسن حديثه مع الجميع، بالإضافة الى كونه من أفضل الضباط احترامًا وخلقًا، مطالبين بالقصاص من المتهمين الذين تسببوا في استشهاده.

فيما تشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، منذ قليل.

وأمرت الأجهزة الأمنية بعمل تشكيلات أمنية لرصد تحركات المطلوبين أمنيًا، والمتهمين في واقعة استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، جنوب محافظة قنا، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا، يفيد استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بعد إصابته بطلقات نارية، في حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العمل على ضبط المتهمين.
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