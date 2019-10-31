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الدقهلية تحصد المركز الأول والرابع في جائزة التميز الحكومي لعام 2019

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:57 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن فوز الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وحصوله على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي للأفراد لعام 2019 ومهنئا بالجائزة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يشعر بكل السعادة والفخر لحصول مركز أجا علي المركز الأول ومركز طلخا على المركز الرابع في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث،والشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ الدقهلية إن هذه الجائزة دليل واضح على الجهد والعمل الذي قمنا به جميعا في المحافظة،وأكد انه يتمنى ان تكون الجائزة حافزا ودافعا لنا جميعا لمزيد من العمل والعطاء والتعاون.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة قد شارك فيها أكثر من 3000 جهة حكومية وشخص.
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