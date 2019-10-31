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"يسرا" تدعم أطفال متلازمة داون (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:55 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت النجمة "يسرا" دعمها لأطفال متلازمة داون، بالتزامن مع الشهر العالمي لمتلازمة داون لنشر التوعية بين الجماهير بضرورة انخراطهم بالمجتمع.

وظهرت يسرا بصحبة الطفل "نوح هشام"، صاحب متلازمة داون، والذي قررت والدته استغلال هذا الشهر من أجل التوعية بضرورة توفير خدمات وأماكن مخصصة لأطفال المتلازمة بالمدارس، وذلك بنشر صورة له مصحوبه بمعلومة يوميا عن أطفال متلازمة داون.

جدير بالذكر أن مصر أصدرت قانون للدمج عام ١٩٩٦، تم تطبيقه في جميع المدارس الحكومية لتوفير تعليم مناسب ومجاني لأطفال متلازمة داون.


وكانت قد نشرت الفنانة يسرا صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"


وعلقت "يسرا" عليها قائلة: "إطلاق مبادرة الإتحاد الأوربي من أجل المساوة وتمكين المراة التي تظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الإتحاد الأوربي بالقاهرة وذلك بحضور" السيد يان، سفير السويد لدي مصر السفير ايڤان سوركوس "رئيس وفد الإتحاد الأوربي اإلي مصر بإعتبارهم اول رئيس وفد الإتحاد الأوربي إلي مصر وبإعتبارهم أول سفراء للإتحاد الأوربي يتم إختيارهم مدافعين عن المساواة بين الجنسين في مصر.


وأطلق الإتحاد الأوربي مبادرة جديدة وتهدف تلك المبادرة إلي تمكين المراة المصرية وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين وأن الاتحاد الأوربي ملتزم بدعم تمكين المراة في كل المجالات والأنشطة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية تحت شعار"نحن من أجل هن" ودعم المرأة والفتاة المصرية عبر مجموعة من الأنشطة,


إضافة لذلك قد شارك في المبادرة عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المصرية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والطفلة هنا جودة أصغر بطلة لتنس الطاولة في مصر

وفي سياق آخر أعلنت يسرا عن عودتها للشاشة المصرية في فيلم جديد يحمل اسم "صاحب المقام" وأنها في المراحل الأخيرة من تصويره والتي تدور أحداثه حول شاب مليونير يتعرض للعديد من المشاكل في حياته ويمر ببعض الأزمات وتتوالي الأحداث وتتغير الشخصية لتصبح مفاجأة للجمهور ويشاركها في بطولته كل من آسر ياسين، هالة فاخر، إنچي المقدم، ريهام عبدالغفور، حسن يوسف، بيؤمي فؤاد، نسرين أمين وغيرهم من الممثلين، ويعد الفيلم من تأليف "إبراهيم عيسي" وإخراج " محمد جمال العدل" وإنتاج "أحمد السبكي"


ويذكر أن آخر أعمالها مسلسل "فوق مستوي الشبهات" مع "شيرين رضا ونجلاء بدر وأحمد حاتم وسيد رجب ويعد من إخراج هاني خليفة" وتأليف "عبد الله حسن" والتي تدور قصته حولة أستاذة جامعية متخصصة في التنمية البشرية تُدعي رحمة تظهر أمام الجميع طوال الوقت بمظهر السيدة الناجحة في كافة المجالات لكنها في المقابل تخفي وجها آخر أكثر قبحاً ووحشية.

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يسرا في الشهر العالمي لمتلازمة داون رحمة خالد السفيرة اطفال داون اخيرة

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