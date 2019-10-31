ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة





ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين



وسقط الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في فخ التعادل أمام الفتح، بثلاثة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



فيما حقق الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.



وتعادل فريق الفيحاء، مع نظيره الاتفاق، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



ويستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب مواجهات اليوم الخميس:-



1-إدواردو



يحتل النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين ، برصيد 7 أهداف .



2-رومارينيو



يتواجد رومارينيو، لاعب فريق الاتحاد في المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف.



3- جوميز



يحتل الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال المرتبة الثالثة من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف، بعدما أحرز هدفه السادس أمام الفتح من ركلة جزاء.



4- عمر السومة



تساوي النجم الدولي السوري عمر السومة مع جوميز ورومارينيو، برصيد 6 أهداف، بعدما سجل هدفه السادس في مواجهة فريقه أمام الاتحاد اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين.



5- ماستينور



يتواجد كاروليس أندريا ماستينور مهاجم العدالة، في المركز الخامس جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف حتى الآن.



يذكر أن حمد الله قد توج بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي برضيد 34 هدفًا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.



شهدت الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألق العديد من نجوم، خلال مواجعات اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.