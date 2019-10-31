الكنيسة القبطية تشارك في مؤتمر حوار الأديان بالنمسا (صور)



ورحب قداسة البابا بهم وتحدث عن أهمية المحبة كدافع لنجاح أي حوار لاهوتي وأننا جميعًا نسعي للوحدة المبنية علي أساس الإيمان، وأيضا تحدث عن مصر التي زارتها العائلة المقدسة وبارك أرضها والعلاقة الطيبة هي التي تجمع كل الشعب المصري، وتمنى إقامة طيبة لأعضاء الوفد وحوارًا يحقق الهدف المطلوب منه.





شارك نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم الخميس، ممثلًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مؤتمر حوار الأديان، والذي ينظمه مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات "كايسيد"، والذي يعقد بمقر المركز بالعاصمة النمساوية فيينا.وألقى نيافة الأنبا مرقس كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المؤتمر الذي ناقش موضوع حول "دور الدين والإعلام في مكافحة خطاب الكراهية".كان البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة، قد استقبل الأثنين الماضى فور عودته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لجنة الحوار بين العائلة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الإنجليكانية برئاسة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن للأقباط الأرثوذكس والرئيس المشارك للجنة الحوار والأب الدكتورThe Rt Revd Dr Gregory Cameron.