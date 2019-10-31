محافظ الفيوم وسفير الكويت يسلمان رؤوس ماشية ومشروعات للأولى بالرعاية ومساعدات زواج

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه الأستاذ محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة، بتسليم مفاتيح 20 منزلًا تم إعمارها بقرية اللواج التابعة لقرية شكشوك بمركز أبشواي، وعدد 15 رأس ماشية بالمولود، و5 أكشاك بالمستلزمات، بجانب تسليم 10 شيكات لعدد 10 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بمركز التعليم المدني بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون.





حضر الاحتفال الأستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والسيدة حرم سفير دولة الكويت، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والأستاذ ربيع عبد الجليل مدير فرع الجمعية بالفيوم، والمحاسب أحمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبشواي، وحشد من المستفيدين والمستفيدات والعرائس وذويهم.





بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمات ترحيب من اللجان القائمة على الفعاليات للسادة الضيوف والحضور.





خلال كلمته أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لمشاركة المواطنين فرحتهم، كما قدم شكره لسفير دولة الكويت على ما بذله من جهد ومشقة سفر لحضور تلك الاحتفالية، لافتًا إلى الروابط التاريخية الأصيلة بين الشعبين المصرى والكويتي، مؤكدًا أنهما كيان واحد لا يتجزأ بجانب بقية الدول العربية والإسلامية، كما أشاد المحافظ بالتعاون البناء والمثمر بين دولة الكويت ممثلة في سفارتها بالقاهرة من جانب والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المصري من جانب آخر، موضحًا الدور الإيجابي لجمعية الأورمان فى القطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.





وأكد محافظ الفيوم علي المستفيدين والمستفيدات من تلك المشروعات بالعمل على تنمية مشروعاتهم والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الجادين منهم، كما طالب مسئولى جمعية الأورمان بمتابعة تلك المشروعات أولًا بأول، والتنسيق مع مسئولى الطب البيطري لمتابعة الماشية ورعايتها وتحصينها خلال قوافل التحصين المتنوعة التى تقوم بها مديرية الطب البيطري بالفيوم.





ومن جهته أعرب سفير دولة الكويت عن بالغ سعادته لحضور تلك الفعالية، كما قدم شكره لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن أواصر المحبة بين الشعبين الكويتى والمصري تضرب بعمق داخل التاريخ، لافتًا إلى أن الكويت تحتفل فى هذه الأيام بمرور 100 عام على توطيد العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدًا على التعاون البناء بين جميع بلدان الوطن العربي، موضحًا أن دولة الكويت تقف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية المصرية بالعمل في إطار الأمن الاجتماعي والإنساني.



