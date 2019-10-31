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فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:26 م
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السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
الفجر الرياضي
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شهدت الساعات الماضية تحركات عديدة داخل النادي الأهلي من أجل التعاقد مع الصفقة الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية

ويرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إنهاء الصفقة التي يأمل المدرب السويسري رينيه في ضمها للقلعة الحمراء لتمثل دعما قويا للفريق في مشوار الدوري والعودة من جديد للتتويج بدوري أبطال أوروبا.


وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه الشديد باللاعب إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز بعد مشاهدته في المباريات الماضية مع فريق.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الأهلي بعد عودة العلاقات بين النادي ومسؤولي بيراميدز وتبادل الصفقات بينهما بعد انضمام محمد مجدي قفشة من بيراميدز إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري وتألقه مع الأهلي هذا الموسم.

ويرغب في التعاقد مع إيريك تراوري من أجل تدعيم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي أو بنهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.

وشدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على أنه في حال إنهاء صفقة إيريك تراوري من بيراميدز سيكون ذلك على حساب الأنجولي جيرالدو كوستا بسبب عدم قناعته الفنية باللاعب وخروجه من حسابات منذ تولى المهمة الفنية للمارد الأحمر بعد رحيل مارتن لاسارتي.



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