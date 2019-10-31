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الهلال يتعثر أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:12 م
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الهلال
الهلال
وكالات
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حسم التعادل موقعة الفتح ضد الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أفلت الهلال من الهزيمة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام النصر في الجولة الماضية، وتعادل بشق الأنفس مع الفتح 3 / 3 ، ليرفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مقابل خمس نقاط للفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما 2 / 1 ، حيث افتتح الفتح التسجيل بهدف أحرزه مروان سعدان من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم رد الهلال بهدفين سجلهما صالح الشهري وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 22 و34 .

وفي الشوط الثاني، أضاف الفتح هدفين عن طريق ميتشل دي فريدي في الدقيقتين 77 و88 لكن الهلال أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجله بافيتيمبي جوميز من ضربة جزاء احتسبهها الحكم بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

واكتفى فريقا الاتفاق والفيحاء بالتعادل 1 / 1 ، ليرفع الاتفاق رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام التعاون والفيحاء.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله أحمد بامسعود في الدقيقة 75، لكن هزاع إبراهيم الهزاع أدرك التعادل للاتفاق في الدقيقة 79 .
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الكلمات المفتاحية

الهلال الفتح ضد الهلال الفتح الدوري السعودي

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