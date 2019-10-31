وزيرة التضامن تعقد اجتماعا للإطلاع علي برامج تنظيم الأسرة

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع مجموعة الصحة الإنجابية والتنمية البشرية في البنك الدولي المعنية بالاطلاع على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة، وخلال الاجتماع اطلعت على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج "2كفاية" والحملة الإعلامية المتكاملة وآليات التواصل من خلال طرق الأبواب ومسرح الشارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة للوزارة لإستهداف المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية لتوصيل برسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.





وأعربت مجموعة الصحة الانجابية بالبنك الدولي عن اهتمامها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كما أشادت المجموعة بالتعاون الوزارة مع المجتمع المدني.



