الإفتاء توضح حكم إهداء قراءة الفاتحة لجميع الموتى دفعة واحدة

وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، قائلا: "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدا، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟".



ومن ناحيتها، أوضحت إدارة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابتها عبر صفحتها الرسمية، أنه لا مانع من قراءة الفاتحة، وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.



هذا وتحرص دار الإفتاء على التواجد على منصات التواصل الاجتماعي، والرد على أسئلة المتابعين، ونشر الإجابة الوسطية، وصحيح الدين، حتى لا يقع المسلمين ضحية للأراء المتشددة.

