أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس





واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف من ضعف الطلب بعد تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج" يشير إلي أن الصين لديها شك في إبرام صفقة تجارية شاملة مع الولايات المتحدة بسبب الطبيعة العنيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة قوية في مخزونات الخام الأمريكي مع استقرار الإنتاج النفطي عند مستوى قياسي مرتفع.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.6 بالمائة ليسجل 54.18 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 55.59 دولار للبرميل خلال الجلسة، و سجل مكاسب شهرية طفيفة بلغت 0.1 بالمائة.



