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أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:08 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف من ضعف الطلب بعد تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج"  يشير إلي أن الصين لديها شك في إبرام صفقة تجارية شاملة مع الولايات المتحدة بسبب الطبيعة العنيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة قوية في مخزونات الخام الأمريكي مع استقرار الإنتاج النفطي عند مستوى قياسي مرتفع.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.6 بالمائة ليسجل 54.18 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 55.59 دولار للبرميل خلال الجلسة، وسجل مكاسب شهرية طفيفة بلغت 0.1 بالمائة.

وهبط  سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 60.21 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام برنت المفاوضات التجارية أسعار النفط

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