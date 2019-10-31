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تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:05 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن احتفالية "معا نصلي" بسانت كاترين تحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وأن عملية التنمية بمدينة سانت كاترين تشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الحالية، مقدما الشكر للدكتور إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، على دوره الوطنى الكبير في دعم الاحتفالية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء - خلال احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس لتكريم رموز وشركاء لقاء سانت كاترين "هنا نصلي معا" بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات العامة - إن رجال الأعمال المصريين لهم دور كبير في دعم التنمية بالمحافظة، وتقديم كافة صور الدعم لأبنائها منوها إلى الدور الهام الذى تقوم به وسائل الإعلام في دعم كافة أوجه التنمية التى تشهدها المحافظة. 

وأضاف فودة إنه تم تجديد استراحة الزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات وتحويلها إلى مزار سياحى، يخلد لقيمة مصرية كبيرة ستبقي دوما في ذاكرة الوطن، موضحا أن احتفالية سانت كاترين لها صدى طيب في مختلف دول العالم حيث شارك فيها ٣٢ سفيرا وزوجاتهم وأنه يسعى للترويج لها خلال زيارته المقبلة لبريطانيا. 


ونوه محافظ جنوب سيناء إلى أنه يجرى حاليا تطوير منطقة دير سانت كاترين، وأن تكلفة التطوير بلغت حتى الآن ٣٠ مليون جنيه، وأنه يتم حاليا تغطية كافة أرجاء المدينة بالكاميرات إلى جانب تطوير المطار الحالي وإنشاء فندق سياحى جديد لخدمة الزائرين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. 

وتابع قائلا، إن سانت كاترين محمية طبيعية تتميز بوجود العديد من الأعشاب والحيوانات النادرة، وأن مثل هذه اللقاءات كانت سبب في سعادة المواطنين البدو في سيناء.


من جانبه، أكد الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم قيم المواطنة والمشاركة لجميع المواطنين في كافة ربوع الوطن، لافتا إلى أن مصر كانت ولازالت منارة تعلم العالم قيم المحبة والسلام. 


وأضاف القس أندريه زكى أن أرض مصر كلها أرض مقدسة وليس سيناء فقط، موضحا أن العالم في أشد الحاجة إلى التعاليم السمائية التى تدعوا لها الأديان، وأن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى التعرف والمحبة والتفاهم.


وتابع قائلا، إن دماء شهداء مصر أعطت درسًا لكل العالم في قيم الانتماء والإخلاص للوطن، مقدما التحية لجميع أرواح شهداء الوطن وأسرهم. 


بدوره، قال الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن رسالة احتفالية "نصلي معا" وصلت لجميع بلدان العالم، وتؤكد أن مصر أرض الديانات السمائية، وأن أرض سيناء هى بقعة مقدسة من قلب مصر النابض. 


ووجه الدكتور جابر طايع الشكر للقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة على دورهم الوطنى الكبير في كافة ربوع مصر، كما قدم الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لجهوده في تنظيم احتفالية "معا نصلي" بسانت كاترين. 

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، وتقديم فقرة فنية من كورال الهيئة القبطية الانجيلية، إلى جانب عرض فيلم "الزعيم انور السادات"، وفيلم "مصر الكنانة". 

شارك في الاحتفالية مجموعة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإعلامي طارق علام وهاني عزيز رئيس مجلس إدارة جمعية محبي مصر السلام ومنير غبور رئيس مجلس إدارة جمعية "نهرا" والفنانة ندى بسيونى.
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
تفاصيل احتفالية الهيئة الإنجيلية بتكريم المشاركين في لقاء "هنا نصلي معا" بسانت كاترين (صور)
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