تزامنًا مع الاستعداد له.. تعرف على قصة تغيير موعد العيد القومي للأقصر

تستعد محافظة الأقصر، للاحتفال بعيدها القومي العاشر، والخامس بعد تغيير موعده من قبل مجلس الوزراء، في عام 2015، إلى 4 نوفمبر من كل عام، بدلًا من 9 ديسمبر.





في السابع من ديسمبر عام 2009، زار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مدينة الأقصر، لافتتاح عدد من مشروعات خطة التنمية الشاملة، لتحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، وأثناء افتتاحه لقرية الطود الجديدة، قرر إنشاء محافظة الأقصر، مطالبًا بضم إسنا وأرمنت لها.





وفي التاسع من الشهر ذاته صدر القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2009، بإنشاء محافظة الأقصر، وتضم الحدود السابقة للمجلس الأعلى لمدينة الأقصر ومركزي أرمنت واسنا، بالإضافة إلى الظهير الصحراوي لها وتكون عاصمتها "مدينة الأقصر".





واحتفلت الأقصر بعيدها القومي في التاسع من ديسمبر 2010 لأول مرة، بعد مضي عامِ من استقلالها عن محافظة قنا، حيث استمر هذا التاريخ عيدًا قوميًا للمحافظة لمدة 5 سنوات.





ووافق مجلس الوزراء، في العشرون من مايو 2015، على تعديل موعد الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام.





ويعود تعديل تاريخ الاحتفال بالعيد القومي للأقصر، إلى أن تاريخ 4 نوفمبر هو التاريخ الذى يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والذى يعد أكبر حدث أثرى في التاريخ المعاصر، في حين أن تاريخ 9 ديسمبر ليس له إلا مدلول واحد على الأقصر، وهو صدور قرار جمهوري بتحويلها إلى محافظة ذات طابع خاص.





وبدأ منذ الرابع من نوفمبر 2015 الاحتفال بعيد الأقصر القومي، بعد تعديله طوال السنوات الماضية، ليشهد هذا العام الاحتفال الخامس بعد التعديل، تزامنًا مع الذكري 97 لاكتشاف مقبر توت عنخ آمون.





وبهذه المناسبة أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر عن المضي قدمًا في خطط تطوير وتنمية المحافظة، مشيرًا الي ان الفترة المقبلة تشهد جني ثمار ما تم من جهد وعمل حيث سيتم افتتاح عدد من مشروعات تطوير وتجميل المحافظة السياحية والتي من ابرزها مشروع تطوير كورنيش النيل بالأقصر بالإضافة الي اعمال تطوير الميادين وتجميل الشوارع والطرق، بجانب ما يجري من مشروعات تنموية وخدمية وتحسين للبنية التحتية في كافة المرافق والقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية المجتمعية.





وفي هذا الصدد عقد نائب محافظ الأقصر، محمد عبد القادر اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعداد الخاصة بالاحتفال بعيد الأقصر القومي وضم الاجتماع قيادات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والمرور والحماية المدنية والهلال الأحمر وشركة مياه الشرب والعلاقات العامة بالمحافظة والجهات المعنية، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس اسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات.





تناول الاجتماع طرق تنظيم العروض الاحتفالية التي تبدا في الصباح الباكر بداية من يوم السبت الموافق 2 نوفمبر وتشهد فاعليات كرنفالية فنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الاعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية والامنية وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية ستمتد في طريق كورنيش النيل وامام قصر ثقافة الأقصر وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.



