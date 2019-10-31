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أبو شقة: صلابة الشعب وقيادته تؤكد أننا سنكون أمام معجزات كبرى في فترة وجيزة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:02 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن صمود مصر أمام الإرهاب وحرب الجيل الرابع يؤكد أنها دولة قوية، مضيفًا أن مصر لديها جيش قوي، ولديه من العدة والعتاد والخبرة ما يكفيه.

وأشار "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن مصر تحتل المركز الخامس أو السادس من حيث قوة البحرية في العالم.

وأكد أن رهان الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري في محله، متابعًا: "صلابة الشعب المصري وقيادته تؤكد أننا سنكون أمام معجزات كبرى في فترة وجيزة سواء في الاقتصاد أو البنيان السياسي أو البنيان الاجتماعي".
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